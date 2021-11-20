BodRUN Ultra Maratonu koşuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu'nda yerli ve yabancı sporcular yarıştı.

Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayan, aralarında yabancı atletlerin de olduğu ve yaklaşık 500 kişinin mücadele ettiği organizasyonda, 6, 10, 23 ve 60 kilometre yarışları yapıldı.

Belirli bir kısmı kent merkezi ve sahil bandında geçen yarışlarda, 6 kilometre üzerindeki parkurlar dağlık ve ormanlık alanlardan oluştu.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda, etapların tamamlanmasının ardından genel klasman ve farklı yaş kategorilerinde dereceye girenlere, törenle kupaları verildi.

6 kilometre genel klasmanda kadınlarda Esra Uzun, erkeklerde Turan Alkan'ın birinci olduğu yarışlarda, 10 kilometrede kadınlarda Mihraç Ayan, erkeklerde Aykut Kırsay, 23 kilometrede kadınlarda Natalia Gyurten, erkeklerde Mehmet Aydıngör ilk sırada yer aldı.

60 kilometrede ise kadınlarda Anastasiia Golubeva, erkeklerde de Umut Çavuşoğlu birinci oldu.

23 kilometre erkeklerde birinci olan Mehmet Aydıngör, basın mensuplarına, yarışın biraz yorucu olduğunu ancak güzel geçtiğini söyledi.

Yarışmacılardan onkolog Sevilay Altıntaş da Belçika'dan 18 kişilik bir grupla geldiklerini belirtti. Grupta kanser tedavisi gören kişilerin bulunduğunu aktaran Altıntaş, "Tedaviden sonra 2 yıl boyunca hastalarımızı 10 kilometreye hazırladık, koşuya getirdik. Yarış çok güzeldi, memnun kaldık." diye konuştu.