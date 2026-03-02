Bölgede artan gerilim sonrası EuroLeague'de 2 maç ertelendi - Son Dakika
Bölgede artan gerilim sonrası EuroLeague'de 2 maç ertelendi

Bölgede artan gerilim sonrası EuroLeague\'de 2 maç ertelendi
02.03.2026 22:16
EuroLeague, İsrail'de İran ile devam eden gerilim sonrası Maccabi Rapid ve Hapoel IBI'nin 30. haftada oynayacağı karşılaşmaların ertelendiğini açıkladı.

Euroleague, 30. haftada oynanacak iki karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Rapid-Hapoel IBI ve Partizan-Dubai Basket maçlarının bölgedeki hava sahasının geçici olarak kapatılması sebebiyle ertelendiğini belirtildi.

MACCABI VE HAPOEL'İN MAÇLARI ERTELENDİ

Açıklamada "Avrupa Ligi, ??etkilenen takımlarla birlikte maçların yeniden planlanması için en iyi seçenekleri değerlendirecek, son gelişmeleri yakından takip edecek, yerel ve uluslararası yetkililer ile ilgili tüm kuruluşlarla sürekli iletişim halinde kalarak herkesin güvenliğini ve sağlığını sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi yayınlanacaktır." denildi.

BİRÇOK ÜLKEDE HAVA SAHASI KAPATILDI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. Çatışmalar devam ederken birçok Orta Doğu ülkesi hava sahasını kapattı.

Son Dakika Spor Bölgede artan gerilim sonrası EuroLeague'de 2 maç ertelendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bölgede artan gerilim sonrası EuroLeague'de 2 maç ertelendi - Son Dakika
