Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 17. Hafta Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 17. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 17. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Develigücü-12 Bingölspor maçına Konya bölgesi hakemi Murat Durgutluoğlu atandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, diğer maçlarda da farklı bölgelerden hakemler görev yapacak.

23.02.2024 11:51  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Develigücü-12 Bingölspor maçına Konya bölgesi hakemi Murat Durgutluoğlu atandı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; haftanın en önemli müsabakası olan Develigücü - 12 Bingölspor maçına Konya bölgesi hakemlerinden Murat Durgutluoğlu atandı. Durgutluoğlu'nun yardımcılığını Cafer Mamak ile Mehmet Emre Aksu yapacak.

Öte yandan Bingöl'de oynanacak Bingöl Gençspor - Hacılar Erciyesspor maçında ise Kars bölgesi hakemlerinden Fevzi Kadir Üreyil düdük çalacak. Kangal Termikspor - Dersimspor maçına Ümit Gürsoy, Aksaray Gençlikspor - Erzincan Ulalarspor maçına ise Hasan Uyduran atandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bingöl, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 17. Hafta Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:48:39. #1.13#
SON DAKİKA: Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 17. Hafta Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement