Arapgirspor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Mehmet Furkan Ağca. Takımımız son olarak Kayserigücü FK forması giyen 1998 doğumlu kanat oyuncusu Mehmet Furkan Ağca ile anlaşma sağladı" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Mehmet Furkan Ağca imzayı attı - Son Dakika

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