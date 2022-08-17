Aliağaspor FK'dan üst üste transferler - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağaspor FK'dan üst üste transferler

17.08.2022 10:51
Aliağaspor FK'dan üst üste transferler

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) yeni sezonuna güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aliağaspor FK, transfer çalışmalarını hızlandırırken, sarı siyahlı yönetim üst üste bazı futbolcuları renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) yeni sezonuna güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aliağaspor FK, transfer çalışmalarını hızlandırırken, sarı siyahlı yönetim üst üste bazı futbolcuları renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Aliağaspor FK, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda Çiğli Belediyespor'dan santrafor Bartu Umut, Siverek Belediyespor'dan stoper Mustafa Çay, Eynesil Belediyespor'dan İsmail Berkan Gürel, Kızılcabölükspor sol kanat oyuncusu Kaan Akman, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Burak Evren ve Nazilli Belediyespor'dan kaleci Alper Yusuf Günaydın ile anlaşmaya varan sarı siyahlı yönetim, 6 futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Sarı siyahlı kulüp, 3. lig takımlarından Sancaktepe Belediyespor takımının 21 yaşındaki kalecisi Ahmed Furkan Özdemir'i kadrosuna transfer etti. Anlaşma sağlanan Ahmed Furkan Özdemir ile Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete'nin de katılımıyla kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Öte yandan sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Aliağa'nın futboldaki güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Günde çift idman yapan sarı siyahlılar, sabah saatlerinde Aliağa Gençlik Merkezinde yaptığı kuvvet çalışmasının ardından akşam antrenmanını Aliağa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik Sorumlu Ali Beykoz yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular; denge, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. - İZMİR

YORUMLAR
500
Ayakta durmakta güçlük çektiler, yine de birbirlerine vurmayı ihmal etmediler Ayakta durmakta güçlük çektiler, yine de birbirlerine vurmayı ihmal etmediler Borsa İstanbul'da güne rekor seviyeden başlandı! BIST endeksi yüzde 0,53 artış gösterdi Borsa İstanbul'da güne rekor seviyeden başlandı! BIST endeksi yüzde 0,53 artış gösterdi Adana'da yatalak yaşlı annesini yastıkla boğarak öldürüp intihara kalkışan adamın sözleri kan dondurdu: Onu huzura erdirdim Adana'da yatalak yaşlı annesini yastıkla boğarak öldürüp intihara kalkışan adamın sözleri kan dondurdu: Onu huzura erdirdim
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağaspor FK'dan üst üste transferler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:11 Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek
10:09 MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki
10:05 Alçak saldırıda yaralanan askerimiz şehit düştü! Acı haberi bakanlık duyurdu
10:04 Borsa İstanbul'da güne rekor seviyeden başlandı! BIST endeksi yüzde 0,53 artış gösterdi
09:58 Fenerbahçeli Berisha'nın eski sevgilisinden "alkol" itirafı: Maçtan önce eve alkollü geliyordu
09:57 Çöp evde ölüme terk edilen Muhammet ile ilgili 2 öğretmene inceleme! Komşuların lafıyla tutanak tutup "pasif öğrenci" konumuna getirilmiş
09:44 Fatih Erbakan'dan "kalp krizi" çıkışı: Yerli ve yabancı uzmanlar, rahatsızlıkların mRNA aşıları sebebiyle olabileceğini ifade ediyor
09:47 Adana'da yatalak yaşlı annesini yastıkla boğarak öldürüp intihara kalkışan adamın sözleri kan dondurdu: Onu huzura erdirdim
10:00 Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: Planlandığı gibi sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 10:51:51. #1.13#
SON DAKİKA: Aliağaspor FK'dan üst üste transferler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement