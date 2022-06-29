Bölgesel Trap Atış müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Bölgesel Trap Atış müsabakaları sona erdi

29.06.2022 16:59
Bölgesel Trap Atış müsabakaları sona erdi

Sivas'ta düzenlenen "Bölgesel Trap Atış müsabakaları" sona erdi.

Sivas'ta düzenlenen "Bölgesel Trap Atış müsabakaları" sona erdi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık İl Temsilciliği organizesinde "Spor Sivas" projesi çerçevesinde Sivas'ta "Bölgesel Trap Atış müsabakaları" düzenlendi.

Sivas Trap Skeet Atış Poligonunda düzenlenen turnuva 2 seri+final etapları dahilinde gerçekleştirildi. Müsabakalara 40 sporcu katılım sağladı. Heyecan dolu turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdim edildi. Madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, antrenörler ve hakemler takdim etti. - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, gençlik, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bölgesel Trap Atış müsabakaları sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bölgesel Trap Atış müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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