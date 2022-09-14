Bolu Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanıyor

14.09.2022 18:01
Bolu Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanıyor

Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

Sultanlar Ligi'nde ilk kez yer aldığı 2021-2022 sezonunda kümede kalma hedefini yakalayan ve özellikle içi sahada aldığı galibiyetlerle dikkati çeken Bolu ekibi, yeni sezonu daha iyi bir yerde bitirmeyi amaçlıyor.

Başantrenör Salih Yergin koordinesinde çalışmalarına devam eden voleybolcular, bazı günleri çift antrenmanla geçiriyor.

Bolu Belediyespor Başantrenörü Salih Yergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun zorluk derecesini bildiklerini dile getirerek, "Lige güçlü takımlar geldi. İyi yatırımlar var. Biz de Bolu'nun bize verdiği desteğin sorumluluğunda, elimizden geldiğince antrenmanlarımıza ağırlık verdik. Bu sene biraz daha genç bir organizasyon, daha tempolu bir takım olduk. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Bir oyuncumuz ABD Milli Takım kampında. O da önümüzdeki günlerde aramıza katılacak. Ondan sonra tam takım olarak hazırlık maçlarına başlayacağız." şeklinde konuştu.

Geçen sezonki öncelikli hedeflerinden birinin ligde kalmak, sonrasında ise daha yukarılara oynamak olduğuna değinen Yergin, "Bunu başardık. Bu yıl da aynı şekilde davranacağız. Hep üstüne koyarak gidiyoruz. Bu sene de geçen sene bitirdiğimiz yerin daha üstünde bir sıralama hedefliyoruz. Ligin başında ekstra galibiyetler çıkartabilirsek ikinci devre açıkçası çok rahat ve keyifli bir sezona devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyespor taraftarına da çağrıda bulunan Yergin, "Geçen seneden daha fazla seyirci bekliyoruz. Onlar olmasaydı biz o dereceyi yapamazdık. Geçen yıl deplasmanda 1 galibiyetimiz vardı ama içeride çok ciddi manada tüm takımları hırpaladık. Bu da taraftarımızın desteği sayesinde oldu. Bolu, rakipler için çok zorlu bir deplasman." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Bolu'da içme suyundan etkilenen 5 kişinin tedavisi sürüyor Bolu'da içme suyundan etkilenen 5 kişinin tedavisi sürüyor Bolu'da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı Bolu'da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı
Kaynak: AA

voleybol, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:14 Yüzyılın konut projesine ilgi çok yoğun! İlk gün başvuranların toplam sayısı 500 bini aştı
17:56 Minik kirpi karşı karşıya geldiği pitbull cinsi köpeği feci şekilde öldürdü
17:35 Ata işkenceye eden adam, 15 gün hayvan barınağında çalış şartıyla serbest bırakıldı!
17:27 Dursun Özbek: Le Figaro, "Tuchel'in görevine son verilmesini bile gölgede bırakan transferler" diye bahsetti
17:26 İstanbul Başakşehir'de 450 sosyal konutun yapılacağı arazi ilk kez görüntülendi
17:22 Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var
17:34 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz
17:09 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi
17:09 YouTube'un yeni kararı kullanıcıları çıldırtacak! Arka arkaya 5 reklam koyacaklar
17:06 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'a çok sinirlendiği o an! Tarihi sözler tekrar gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 18:22:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement