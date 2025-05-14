Bolu\'da Geleneksel Çocuk Şenliği Renkli Geçti

Bolu'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Geleneksel Çocuk Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Karaçayır Futbol Sahaları'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 800 öğrenci doyasıya eğlendi.

Çocuklara hareket alışkanlığı kazandırmak ve kültürel değerleri yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ip atlama, halat çekme, yakar top, körebe ve yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlar oynandı. Etkinlik boyunca öğrenciler hem eğlendi hem de takım ruhunu pekiştiren oyunlarla fiziksel aktivitelerde bulundu. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katıldı. Müdürler, çocuklarla birlikte oyunlara katılarak şenliğe ortak oldu. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli ikramlar dağıtıldı. Geleneksel Çocuk Şenliği, hem kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması hem de çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunması bakımından önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi. Karaçayır Futbol Sahaları'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 800 öğrenci doyasıya eğlendi. - BOLU