Bolu'da Hobi Voleybol Grubu: Stres Atmak ve Eğlenmek İçin Spor - Son Dakika
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Bolu'da Hobi Voleybol Grubu: Stres Atmak ve Eğlenmek İçin Spor

Bolu\'da Hobi Voleybol Grubu: Stres Atmak ve Eğlenmek İçin Spor

Bolu'da hobi için voleybol grubuna katılan 18-55 yaş arası kadınlar, stres atmak ve spor yaparak eğlenmek amacıyla bir araya geliyor. Beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Aytaç Yıldırım önderliğinde başlatılan etkinliğe 90 kadın katılıyor. Kadınların sosyalleşebilmesi ve spor yapabilmesi için her seviyeden kişinin davet edildiği etkinlik, 4 farklı grupta devam ediyor. Katılımcılar, hem psikolojik açıdan iyi hissetmek hem de enerji atmak için bu etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade ediyor.

24.05.2024 14:01
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Bolu'da hobi için voleybol grubuna katılan 18-55 yaş arası kadınlar hem stres atıyor hem de spor yaparak eğleniyor.

Beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Aytaç Yıldırım, antrenör arkadaşlarıyla "Erkekler halı sahaya, kadınlar voleybol için spor salonlarına" sloganıyla kadınlara yönelik hobi voleybol grubu etkinliği planladı.

Yaklaşık 2 ay önce başlayan etkinliğe katılan 90 kadın, voleybol oynayarak keyifli vakit geçiriyor.

"Kadınlar evde toz almasın, salonların tozunu alsın dedik"

Aytaç Yıldırım, gazetecilere, kadınlara yönelik bir etkinliği hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kadınların sosyalleşebilmesi adına voleybolu bilsin bilmesin her seviyeden kişiyi davet ederek çalışmalara başladıklarını, 15-16 kişiden oluşan 4 grupla devam ettiklerini anlatan Yıldırım, "Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarımızda yaş farkını göz önünde bulundurarak antrenman programı dizayn ediyoruz." dedi.

Yıldırım, erkeklerin sporla daha içli dışlı olduğunu, kadınların ise hem çalışmaları hem de evdeki görevleri nedeniyle buna yeterince vakit bulamadığını dile getirerek, "Kadınlar evde toz almasın, salonların tozunu alsın dedik. Dünyada da bir voleybol esintisi var. Türkiye de ciddi başarılar elde etti. Biz de bunu göz önünde bulundurarak kadınlarımıza yönelik böyle bir proje yapmayı hedefledik. Şu anda da güzel yolda ilerliyoruz." diye konuştu.

"Eğlenceli vakit geçiriyoruz"

Katılımcılardan Sema Esen de eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Kızının 1 yıldır voleybol kursuna gittiğini aktaran Esen, "Onunla etkinlik yapabilmek adına ben de devam ettim. Hem onun çalışmalarını geliştirmesi hem de kendim için spor yapabilmek, etkinlik yapabilmek için kursa geliyoruz. Kurslar çok eğlenceli. Burada farklı arkadaşlarla beraber oluyoruz. Kızım yanımda olduğu için de içim çok rahat. Onun gelişimini de burada takviye olarak ilerletebiliyorum. Ben de burada spor yapmış oluyorum." ifadelerini kullandı.

Ayşegül Yaşar ise antrenmanların verimli geçtiğine işaret ederek, "Bize hem psikolojik açıdan çok iyi geliyor hem de enerji atıyoruz. Günün bütün stresini burada atıyoruz. 2 çocuğum var. İster istemez onlarla ilgilenirken de yoruluyorum. Burada onun yorgunluğunu ve işin stresini atabiliyorum. Hem arkadaşlarıma hem de bana burası çok iyi geliyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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