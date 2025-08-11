Bolu'daki Sutopu Müsabakaları Sonuçlandı

Bolu'da düzenlenen Sutopu Kadınlar 2. Lig ve Erkekler Süper Lig Terfi Müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet programında yer alan Kadınlar 2. Lig Terfi ve Erkekler Süper Lig Terfi Müsabakaları, Bolu Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Üç gün süren organizasyonda, Kadınlarda Manisa Su Sporları Spor Kulübü birinci, Bağlum Spor Kulübü ikinci,? ? Mudanya Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Erkeklerde Dalton Koleji Spor Kulübü müsabakaları lider olarak tamamlarken, 1863 Boğaziçi Spor Kulübü ikinci, 35 Sutopu Yüzme Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen kupa ve madalya töreninde dereceye giren kulüplere ödülleri takdim edildi.