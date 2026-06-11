Bolu, Futbol Takımlarının Yeni Kamp Merkezi Oluyor - Son Dakika
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Bolu, Futbol Takımlarının Yeni Kamp Merkezi Oluyor

Bolu, Futbol Takımlarının Yeni Kamp Merkezi Oluyor
11.06.2026 11:22
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Bolu, doğal güzellikleri ve uygun şartlarıyla yeni sezonda 50'den fazla futbol takımını ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin önemli spor turizmi merkezlerinden Bolu'da bulunan tesisler, yeni sezon öncesinde yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Doğal güzellikleri, yüksek rakımı, serin iklimi, yüksek oksijen seviyesi ve ulaşım avantajlarıyla futbol kulüplerinin kamp merkezi olarak öne çıkan kentteki tesisler, yeni sezon öncesi hazırlık kampı yapacak kulüpleri 20 Haziran-18 Eylül tarihlerinde ağırlayacak.

Kent merkezi, Karacasu beldesi, Bolu Dağı ve Abant yolu üzerindeki tesisler ile Gerede ilçesinde bulunan otel ve antrenman sahalarında hazırlıklarını bitiren işletmeler, kulüplere konaklama, antrenman, dinlenme ve hazırlık maçı yapma imkanlarını bir arada sunuyor.

"Yabancı milli takımların da tercihi Bolu olmaya başladı"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, kentin yüksek irtifası, uygun iklim koşulları ve coğrafi avantajlarıyla profesyonel spor kulüpleri için artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Kentin uluslararası arenada da adını duyurmaya başladığını dile getiren Güler, artık yabancı milli takımların kamp için Bolu'yu tercih ettiğini bildirdi.

Güler, düşük sıcaklık ve nem oranının kamplar için ideal ortam sunduğunu, ekonomik otel fiyatları ve yüksek yatak kapasitesinin de kulüplere büyük avantaj sağladığını kaydetti.

Şehirde 20 doğal çim sahanın bulunduğunu aktaran Güler, "Ulaşım ve lokasyon açısından kulüplerimiz için ideal konumu dolayısıyla Bolu'muz tercih edilmekte. Özellikle profesyonel futbol kulüplerinin üst liglerde yer alan takımlarla hazırlık maçı yapma avantajından dolayı tercih edilen illerden biri oluyor." dedi.

Geçen sezona dair veriler ile yeni sezon beklentilerine değinen Güler, şöyle devam etti:

"2025-2026 sezonunda 100'ün üzerinde profesyonel futbol kulübü Bolu'da kamp gerçekleştirdi. Her yeni sezon öncesi Bolu'muzda yaz kamplarını planlamak için kulüplerimiz ciddi anlamda otellerimize rağbet gösteriyor. Gelecek sezondan beklentilerimiz yüksek. Uluslararası hazırlık maçlarının cazibesi sayesinde kamp yapan takım sayısında çok ciddi artış öngörüyoruz."

"Olimpik merkezde 60'ın üzerinde milli takım ağırlandı"

Futbol dışındaki spor branşlarından da ekiplerin Bolu'ya yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Güler, "Geçen yıl Bolu Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi'mizin 144 yataklı tesisinde 60'a yakın milli takımımızı ağırladık. Bakanlığımızın özellikle son yıllarda yaptığı yatırımlar sonucu tesis altyapımız müsait olduğu için birçok bireysel sporcuya, kulübe ve milli takıma ev sahipliği yaptık." şeklinde konuştu.

Bakanlık ve federasyonların Bolu'yu "milli takımlar kamp merkezi" olarak kabul ettiğini söyleyen Güler, "Bu 60'ın üzerindeki milli takım sayısının, 2026'da geçen yılı çok çok daha aşmış olacağını düşündüğümüz bir tabloya sahibiz." dedi.

Güler, tesislerin modern altyapısı ve son teknolojik cihazlarla donatılmış olmasının antrenman kalitesini doğrudan etkilediğini de sözlerine ekledi.

"Futbol sahası ve spor tesisi sayısı artırılmalı"

Bolu Dağı'nda faaliyet gösteren bir otelin genel müdürü Hikmet Yeşilkaya, geçen yıl yaklaşık 30 takımı ağırladıklarını, bu sezon ise 20 Haziran-18 Eylül tarihlerinde 50'nin üzerinde takımı beklediklerini söyledi.

Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ekiplerin de kamp yapmasının beklendiğini belirten Yeşilkaya, tesislerdeki futbol, basketbol ve voleybol alanlarının yeni sezon için hazır hale getirildiğini kaydetti.

Yeşilkaya, Bolu'nun sahip olduğu yüksek oksijen oranı, uygun rakımı ve doğal yapısıyla sporculara ideal kamp ortamı sunduğunu anlatarak, kentin gastronomi kültürü ve doğal ürünlerinin de kulüpler tarafından ilgi gördüğünü ifade etti.

Kentteki futbol sahası ve spor tesisi sayısının artırılması gerektiğini söyleyen Yeşilkaya, her yıl artan talebin yeni yatırımları zorunlu hale getirdiğini vurguladı.

"Suudi Arabistan, Cezayir, Arnavutluk, Kosova ve Azerbaycan'dan takımları bekliyoruz"

Abant yolu üzerindeki bir otelin genel müdürü Selahattin Yılmaz, geçen sezon 46 takımı ağırladıklarını, bu yıl 50'nin üzerinde ekibin kamp yapmasını beklediklerini ve haftaya yurt dışından gelecek ekiplerle sezonu açacaklarını kaydetti.

Takımların, yüksek oksijen seviyesi, temiz havası ve kaliteli sahaları dolayısıyla Bolu'yu tercih ettiğini anlatan Yılmaz, tesislerinde nizami ölçülerde 4 futbol sahası ve 1 kaleci antrenman sahasının bulunduğunu aktardı.

Bolu'daki otellerin hizmet standartlarının yüksek olduğuna işaret eden Yılmaz, bu sezon Suudi Arabistan, Cezayir, Arnavutluk, Kosova ve Azerbaycan'dan takımların Bolu'da kamp yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bolu, Futbol Takımlarının Yeni Kamp Merkezi Oluyor - Son Dakika

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