Spor

- Bülent Bölükbaşı: "Kayıpsız atlatmak önemliydi"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, hava şartlarının Sakaryaspor maçını etkilediğini belirterek, "Kayıpsız atlatmak önemliydi. Yenilmeden bitirdiğimiz için artı sayabilirim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor ile golsüz berabere kaldı. Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hava şartlarına değinen Bölükbaşı, "İki tarafı da tebrik etmek lazım. İki takım da futbol oynamaya çalıştı. Futboldan ziyade mücadelenin olduğu, kaosun olduğu maçtı. Kayıpsız atlatmak önemliydi. Yenilmeden bitirdiğimiz için artı sayabilirim. Oyuncu kaybetmemek önemliydi. En azından bunu sağladık. Önümüzde Bandırmaspor maçı var yukarıyı yakalamak için önemli bir maç. Sakaryaspor'u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.