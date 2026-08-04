Boluspor'dan Transfer Atağı - Son Dakika
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Boluspor'dan Transfer Atağı

Boluspor\'dan Transfer Atağı
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Boluspor, 5 yeni oyuncu alarak kadrosunu güçlendirdi ve Abdulsamet Kırım'ın sözleşmesini yeniledi.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor; Angelo Tafas, Furkan Emin Kaçmaz, Muhammet Zeki Dursun, Elvin Yunuszade ve Juan Arguello'yu kadrosuna katarken, iç transferde ise altyapısından yetişen Abdulsamet Kırım'ın sözleşmesini yeniledi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boluspor, kadrosuna 5 yeni ismi dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar; Altınordu altyapısında yetişen ve geçen sezon 2'nci Lig'de 28 maçta forma giyen genç oyuncu Furkan Emin Kaçmaz ile son 2 sezonda Bursaspor formasıyla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig şampiyonlukları yaşayan, U18 Milli Takımı'nın da başarılı oyuncularından Muhammet Zeki Dursun'u sezon sonuna kadar kiraladı.

KALEYE ARNAVUT ELDİVEN: ANGELO TAFAS

Kırmızı-beyazlı ekip, kaleci rotasyonuna Arnavutluk temsilcisi KF Tirana'da forma giyen 26 yaşındaki Angelo Tafas'ı ekledi. Yunan ekibi AEK Atina altyapısında yetişen ve Arnavutluk U21 Milli Takımı'nda 5 kez görev yapan Tafas; kariyerinde daha önce Ionikos, Kukesi, Gjilani ve Teuta Durres takımlarında da boy gösterdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMLİ STOPER: ELVİN YUNUSZADE

Boluspor savunma hattına da Azerbaycan Milli Takımı'nda da görev yapan Elvin Yunuszade'yi transfer etti. Kariyerinde Neftçi Bakü ve Qarabağ formalarıyla 5'er kez lig ve kupa şampiyonluğu sevinci yaşayan deneyimli stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında Chelsea, Roma ve Atletico Madrid gibi dünya devlerine karşı da görev yaptı.

SAĞ BEKE ARJANTİNLİ TAKVİYE

Kırmızı-beyazlılar, sağ bek pozisyonu için Arjantinli futbolcu Juan Arguello ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde Instituto, Racing de Cordoba, Defensores Unidos ve son olarak Bolivya ekibi Real Tomayapo formalarını terleten Arguello, yeni sezonda Boluspor'un başarısı için mücadele edecek.

İÇ TRANSFERDE ABDULSAMET KIRIM YUVADA KALDI

Dış transferde kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Boluspor, iç transferde ise öz kaynağına sahip çıktı. Futbola 8 yaşında Boluspor altyapısında başlayan ve 19 yaşında profesyonel olan savunma oyuncusu Abdulsamet Kırım'ın sözleşmesi uzatıldı. Genç savunmacı, yeni sezonda da kırmızı-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

Kaynak: DHA

Boluspor, Futbol, Kırım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'dan Transfer Atağı - Son Dakika

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