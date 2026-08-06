Boluspor\'dan Transfer Atağı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Rodrigo Rivas, Erdem Can Polat, Ahmet Can Özdemir ve altyapıdan 2 genç oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Boluspor, transferde hız kesmedi. Hücum hattını 27 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Rodrigo Rivas ile güçlendiren kırmızı-beyazlılar, 1.90 boyundaki sol ayaklı tecrübeli oyuncuyu renklerine bağladı. Avrupa ve Güney Amerika'da birçok kulüpte oynayan Rivas, son olarak Bolivya'nın Independiente Petrolero takımında forma giymişti. Yerli rotasyonunu da genişleten Bolu temsilcisi, 2015 yılında kulübün altyapısına katılan ve farklı takımlarda tecrübe kazanan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Erdem Can Polat'ı yeniden yuvasına döndürdü. Savunmaya ise Mardin 1969 Spor'da şampiyonluk yaşayan tecrübeli stoper Ahmet Can Özdemir takviyesi yapıldı. Son olarak 1926 Bulancakspor forması giyen Özdemir, stoperin yanı sıra sağ bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulüp, geleceğe yatırım kapsamında akademi oyuncuları Deniz Yıldız ve Arda Tuğra Saygı ile de profesyonel sözleşme imzalayarak genç yetenekleri A takıma kazandırdı.