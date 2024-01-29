Boluspor, deplasmanda Şanlıurfaspor\'u 1-0 yendi

Stat: 11 Nisan
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Cem Özbay
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, Cumali Bişi (Dk. 72 Abdullah Aydın), Thill (Dk. 72 Tolga Ünlü), Barış Ekincier (Dk. 80 Aldair), Landel, Marco Paixao, Mehmet Yiğit, Dening (Dk. 61 Harris), Semih Karadeniz, Barış Gök
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 84 Kubilay Sönmez), Oulare, Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı (Dk. 89 Ercan Coşkun), Tunahan Çiçek (Dk. 75 Hüsamettin Yener), Avramovski, Batuhan İşçiler, Diarrassouba (Dk. 89 Hakan Bilgiç), Anıl Koç
Gol: Dk. 50 Avramovski (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 83 Oulare, Dk 90 Anıl Koç (Boluspor), Dk. 90 Barış Gök, Dk. 90 Mehmet Yiğit (Şanlıurfaspor)
Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Boluspor, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.
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