Boluspor, Erokspor ile Berabere Kaldı

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Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, 1-1 berabere kaldıkları Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada, güçlü bir futbol ortaya koyduklarını ve iç sahada da, deplasmanda da bu oyunu sürdürmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman müsabaka sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı. Kahraman, "Erok deplasmanına 3 eksikle geldik. Sistem içerisinde bir değişikliğe neden olacak mıydı? Benim için bunu görme açısından çok önemliydi. Eksiklerin yerine kullandığım oyuncular çok iyi performans gösterdiler. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Maçın hikayesinde oyunun hakimiyeti, üstünlüğü bizdeydi. Maç çok farklı bitebilirdi. Çok pozisyona girdik. Önümüzdeki maçlar için güçlü bir oyun ortaya koyduğumuzu her zaman söylüyoruz. Bolu takımı içeride, dışarıda aynı futbolu oynamaya çalışıyor. Önümüzde Galatasaray ile bir kupa maçı var. Yoğun bir tempodayız. Bütün oyuncularımızı kullanarak devam edeceğiz. Erok takımına da bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL