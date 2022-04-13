Boluspor, Erzurumspor karşısında 3 puan peşinde - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, sahasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
Ligde 35 puanla 13. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, 16 Nisan'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerde teknik direktör Reha Erginer gözetiminde sürdürdü.
Bolu ekibi, idmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Boluspor, karşılaşmadan 3 puan alarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
Kaynak: AA
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