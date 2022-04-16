Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında ağırladığı Büyüksehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, mevcut sıkıntılı sürecin atlatılacağına inandığını söyledi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir müsabakaya çıktıklarını, rakiplerin karılaşmaları sonrası bugünkü mücadelenin çok daha önem arz ettiğini söyledi.

Son haftalarda kötü gidişleri olduğunu dile getiren Erginer, "Bu maçta geçmişe bir sünger çekmek, kötü gidişi sonlandırmak istiyorduk. Onun için çok önemli bir karşılaşmaydı. Bu kadar önem derecesi yüksek maçı bu kadar basit goller yiyerek kaybetmek iki katı üzücü. Kötü gidişatın devam etmesi daha üzücü." dedi.

Çok üzgün olduklarını ve acil şekilde bir şeylerin değişmesi gerektiğini aktaran Erginer, "Geçen sene 7. maç gelmiştim. Çok zor zamanlarımız oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde bunları aştık. Boluspor bu günleri yine aşacaktır ama bunun yolu nasıl olur, oturulur, konuşulur. Bir şekilde bu zor süreç atlatılır." diye konuştu.

Maç esnasında taraftarların istifa çağrılarına yönelik Erginer, şunları kaydetti:

"Protesto en doğal hak. Taraftarı bana 'İstifa' diye bağırdığı için eleştiremem. Eleştireceğim nokta tabii ki var. O da maç oynanırken bu protestolara başlamaları. Biz burada 24 saat mesai harcıyoruz. İki ay oluyor çoluğumuzu, çocuğumuzu görmüyoruz. Biz buraya küfür yemeye gelmedik yani. Protesto taraftarın en doğal hakkı. Protestoda eder, istifa diye de bağırır, her türlü... Ancak bunun şekli, protestonun da bir adabı var. Acaba o toplu halde küfür edenlere, futbolcuya, bana, yönetime.... Soruyorum, dışarıda herhangi biri kendilerine küfür ettiğinde tepkileri ne olur? Burada sürü psikolojisi ile bunları çok normal sanıyorlar. Bizim kültürümüzde yok böyle şeyler. Toplu halde küfür etmek nedir? Memnun olmadığınız şeyleri sonuna kadar haykırabilirsiniz ama her şeyin bir adabı, usulü var. Biz burada utanılacak bir şey yapmıyoruz. Onları Allah'a havale ediyorum."

Bilazer: "Bugün galibiyet gerçekten değerliydi"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Sorumlusu Muzaffer Bilazer, kendileri için kritik bir maça çıktıklarını, deplasmanda Balıkesirspor'a karşı kazanmalarının ardından bu öz güveni pekiştirme adına Bolu deplasmanında da galip gelmenin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Oyun anlamında maça iyi başladıklarını anlatan Bilazer, "Bazı periyotlarda Boluspor bizden daha iyi oynadı diyebilirim. Özellikle skoru aldıktan sonra. Boluspor biraz daha baskılı oynadı. İkinci yarı bize dönecekti." dedi.

Bilazer, ders çıkartılması gereken şeylerin olduğunu anlatarak, "Nihayetinde kazanmayı bilmek, gol yememek bizim için bu gün değerliydi. Bugün galibiyet gerçekten değerliydi. Bunu elde ettiğimiz için çok mutluyum. İnşallah kalan altı maçta da bu son iki maçın başarısını devam ettiririz. Sonucunda artık play off etabı mı olur, ilk iki mi olur? İlk iki biraz düşük ihtimal. Bu ihtimali vaz geçmeden, pes etmeden denemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Taraftarlar protesto etti

Maçın ardından bir gurup Boluspor taraftarı, stadyumun dışında futbolcuların ve teknik heyetin takım otobüsüne bindiği esnada protestoda bulundu.

Taraftarlar, teknik direktör Reha Erginer ve Boluspor yönetimini istifaya çağırdı.

Takım otobüsünün stadyumdan ayrıldığı esnada polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Traftarlar daha sonra olaysız şekilde dağıldı.