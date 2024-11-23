Boluspor Evinde Kazandı - Son Dakika
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Boluspor Evinde Kazandı

Boluspor Evinde Kazandı

Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek evinde kazanma serisini sürdürdü. Teknik direktör Kahraman açıklamalarda bulundu.

23.11.2024 21:17
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Evimizde kazanmaya devam ediyoruz. Bu alışkanlığımızı asla bırakmak istemiyoruz." dedi.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hava şartları nedeniyle karşılaşmaya ilişkin teknik ve taktik konuşmanın anlamının olmadığını ifade eden Kahraman, "Tamamen fizik gücüne ve ikili mücadeleye dayalı, ayakta kalan takımın kazanacağı bir maçtı." diye konuştu.

Hava şartlarına göre nasıl oynanması gerekiyorsa maçta o şekilde mücadele ettiklerini dile getiren Kahraman, şöyle devam etti:

"Attığımız gol geçiş oyununda oldu. Bir hafta boyunca oyuncularımızla pozisyonları sonlandırma çalıştık. Bu zor zeminde iyi bir vuruşla kazanmayı bildi takımım."

Haftaya Sakaryaspor deplasmanına gideceklerinin altını çizen Kahraman, "Bunun için evimizde kaybetmememiz gerekiyordu. Bu 3 puan çok iyi oldu. Evimizde kazanmaya devam ediyoruz. Bu alışkanlığımızı asla bırakmak istemiyoruz. Sakarya maçını kazanarak yerimizi daha da sağlam hale getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfaspor cephesi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar iki takım oyuncularını sahada vermiş oldukları mücadeleden dolayı kutladı.

Saha zemini nedeniyle gol atanın kazanacağı bir maç olduğu yorumunu yapan Karafırtınalar, "Rakip attı ve biz hata yaptık. Ama fırsat da geldi. Belki de haftanın en güzel maçına adaydı, saha zemini düzgün olsaydı." ifadelerini kullandı.

Karafırtınalar, ligin marka değeri ve oyuncuların sağlığına dikkati çekerek şu yorumu yaptı:

"Bu hava koşullarında maç oynatmak ne kadar doğru. Ben burada üç sene çalıştım ağır şartlarda maçlar oynadık ama böyle bir sahada maç oynamadım. İlk defa başıma geldi. Bazı oyuncular da ilk defa böyle bir zeminde maç oynadı. Kolay bir şey değildi. İyi mücadele ettik. Atanın kazanacağı maçtı. Bu maça fazla takılmayacağız. Önümüzde Ankara Keçiörengücü maçı var. Ona konsantre olacağız."

Kaynak: AA

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