Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti

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Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 yenerek galibiyet serisi peşinde. Teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

29.09.2024 03:40
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- Boluspor - Manisa FK maçının ardından

Çağdaş Çavuş: "Oyun coşkusunu bugün ister istemez sahaya yansıtamadık"

Ufuk Kahraman: "Galibiyet serisini taşımak istiyoruz"

BOLU - Trendyol 1.Lig'in 7. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1.Lig'in 7.haftasında Boluspor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısında bulduğu 2 golle Boluspor, Manisa FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Çavuş: "Oyun coşkusunu bugün ister istemez sahaya yansıtamadık"

İstediklerini sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Bu oynadığımız 7. maç ve şu ana kadar oynadığımız coşkusu en düşük maçlardan bir tanesiydi. Maç öncesi oyuncularımla Boluspor'un oyunu nasıl oynayabileceğini, sahadaki oyun sistemini veya savunmayı nasıl bir durumda yaptıklarını çok iyi analiz etmiştik. Fakat bunu maçın başında da bulduğumuz pozisyonla eğer değerlendirebilmiş olsaydık belki çok farklı bir saha içerisindeki durum oluşacaktı. Fakat bu gol pozisyonu değerlendiremedik ve bunun üstüne de şu ana kadar 6 haftada hem topladığımız puanlar hem oynadığımız oyun coşkusunu bugün ister istemez sahaya yansıtamadık. İster istemez içeride de bu oyuncu coşkusundan biraz uzak oyuncu sayısı fazlalaşınca sonuçta bir nevi bu şekilde oluyor. Fakat oyuncu grubum bunu zaten çok çabuk atlatıp ondan sonra tekrardan yeni bir maça yine konsantre olacaklardır. Biz bu oyun coşkusu ve oyun durumunu tekrardan yenileyip devam edeceğiz. Umut ediyorum ki de bir sonraki maçta bunu çok güzel yapacak oyuncu grubum" dedi.

Ufuk Kahraman: "Galibiyet serisini taşımak istiyoruz"

Galibiyet serisi yakalamak istediklerini ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Buraya çok formda gelen bir Manisa takımı. İlk önce ekibimi kutluyorum. Çünkü bütün hafta boyunca benim Manisa'yla ilgili bütün detayları bana çok iyi sundular. Hem güçlü yanlarına hem eksik yanlarının çok iyiyim bana ilettiler. Bütün antrenmanlarımızı bunun üzerine yaptık. Biz de ön tarafa süratli oyuncularımız koyduk, koşucular belliydi. Kazandığımız topları belki bir bağlantıyla ya kontra atak ya da hızlı hücum şeklinde yapmaktı. Evet ilk yarı bunu bir iki pozisyon yakaladık. Sadece biraz daha topa sahip olabilirdik kazandığımız toplarda. O da zamanla olacak. Çünkü daha üçüncü maçım takımın başına geldiğinden beri form yakalatmaya çalışıyorum. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Ne verirsek almaya çalışıyorlar. Çok iyi mücadele ediyorlar. Bundan sonra da Erzurum maçıyla beraber bu galibiyet serisini taşımak istiyoruz. Milli takım arasına galibiyetle tekrar 6 puanla arka arkaya girmek istiyoruz" diye konuştu.

Boluspor, Manisa FK\'yı 2-0 mağlup etti
Kaynak: İHA

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