Boluspor'un Galatasaray Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
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Spor

Boluspor'un Galatasaray Maçı Değerlendirmesi

Teknik Direktör Ufuk Kahraman, Galatasaray maçını 'keyifli ve antrenman niteliğinde' olarak değerlendirdi.

06.02.2025 21:00
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- Ufuk Kahraman: "Bizim açımızdan hem keyifli hem de iyi bir antrenman niteliğinde bir maç oldu"

BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan hem keyifli hem de iyi bir antrenman niteliğinde bir maç oldu" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Boluspor, evinde Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kahraman, "Zor bir lig periyodu içindeyken Ziraat Türkiye Kupası maçı oynamak, ister istemez tempomuzu etkiliyor. Üç gün önce bir maç oynadık, hafta içi bir maçımız vardı ve şimdi iki gün sonra tekrar sahaya çıkacağız. Bu yoğun fikstürde kadro derinliğine uygun şekilde bir kadro ile sahaya çıkmak zorundaydık. Karşımızda, Türkiye ve dünyada marka değeri yüksek olan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray vardı. Biz de hem ekran başındaki izleyicilere hem de tribündeki taraftarlara seyir zevki yüksek bir maç izletmek istedik. Soğuk havaya rağmen iyi bir zeminde oynadık ve umarım takım olarak bu hedefimizi gerçekleştirebilmişizdir" ifadelerini kullandı.

"İyi bir antrenman niteliğinde bir maç oldu"

Maça iyi başladıklarını ifade eden Kahraman, "Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Oyuncularımla birlikte Galatasaray'ın son 3-4 maçını analiz ettik ve buna göre bir oyun planı belirledik. Maça ön alan baskısıyla başlayarak rakibi hataya zorlamak istedik. Kazandığımız toplarla hızlı geçiş oyunları yapmaya çalıştık ve bu şekilde golü bulduk. Ancak, duran toptan yediğimiz golle skor 1-1 oldu. Devreye girerken 45. dakikada gelen ikinci gol, oyuncularımızın moralini biraz bozdu. Dediğim gibi, üç gün sonra bir maçımız daha var ve bu yüzden rotasyon yapmak zorundayız. Maça başlarken de geniş çaplı bir rotasyonlu kadro ile sahaya çıktık. Bizim açımızdan hem keyifli hem de iyi bir antrenman niteliğinde bir maç oldu. Seyir zevki yüksek bir karşılaşmayla Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci maçını tamamladık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor'un Galatasaray Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika

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