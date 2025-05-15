Boluspor'un Zorlu Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Boluspor'un Zorlu Mücadelesi

Yalçın Koşukavak, İstanbulspor galibiyeti sonrası umutlu mesajlar verdi, destek çağrısında bulundu.

15.05.2025 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından, "İnşallah bu hikayenin sonu iyi biter diye hayal ediyoruz. Stat yok, paramız yok ama hedefi olanın bahanesi olmaz" dedi.

Trendyol 1. Lig Play-off 1. tur maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Boluspor, müsabakadan 2-1 galip ayrılarak adını 2. tura yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "Çok zor şartlarda ve arkadan geliyoruz. 4 aydır iç saha maçı oynayamıyoruz. Sürekli deplasmandayız ve oyuncularım çok yürekli. Bütün zorluklarla başa çıkıyoruz. İlk 20 dakika çok oyuna giremedik ama bunlar normal. Çünkü eleminasyonlu bir maç oynuyoruz. İkinci yarı gol yedik, bu biraz bizi bozdu ama tekrar ayağa kalkıp 2-1 öne geçtik. Sonra da rakip biraz demoralize oldu ve duygusal hücum etmeye başladılar. Oyuncularımı kutluyorum, büyük iş başarıyorlar. Kolay değil hem çok küçük bütçelerle idare edilen bir kulübüz. Bolu şehri biraz daha Boluspor'un farkına varmalı. Tüm Boluluarı biraz daha Bolusporlu olmaya ve buraya destek vermeye davet ediyorum. 33 yıl olmuş Boluspor Süper Lig'den uzaklaşalı ve 18 yıldır bu ligin gediklisi olmuş. Kolay şeyler değil. İki ayaklı maç oynayacağız ama yine iç saha oynayamayacağız. Bir tarafsız saha ve bir de rakibimizin sahasında oynayacağız. Hep negatif başlıyoruz ama pozitif bitiriyoruz. Buraya da pozitif geldik, pozitif gidiyoruz. İnşallah sonu da iyi olur. Respect (saygı)!" ifadelerini kullandı.

"Stat yok, para yok ama hedefi olanın bahanesi olmaz"

Boluspor'un stadının olmamasına ve küçük bir bütçeyle idare edilmesine rağmen Süper Lig'e çıkma yarışı vermelerinin anlamlı olduğunu vurgulayan Yalçın Koşukacak, "Bence 33 yıl güzel bir hikaye, anlamlı buluyorum. Çok daha küçük ilçelerde statlar görüyorum. 1960 yılından beri Bolu'ya stat yapılmamış, bunu çok anlayamıyorum. Stadı olmadan Süper Lig'e çıkacak Bolu ama herhalde yaparlar diye umut ediyorum. Biz profesyoneliz, işimiz çalıştığımız kulüpleri başarılı yapmak. Sonra Bolulular takımlarına sahip çıkacak. İnşallah Boluspor Süper Lig'e çıkar, zor bir yolculuk. Kazanırsak bence çok güzel bir hikaye. Belki de Türk futbolunda çok örneği yok. 5 aydır ben hiç iç saha maçı oynamadım. 5 aydır sahası olmayan bir takım ayakta kalıyor, mücadele ediyor. Oyuncularım çok karakterli davranıyor. Kulüp başkanımız çok özverili, tek başına ayakta kalmaya çalışıyor. İnşallah bu hikayenin sonu iyi biter diye hayal ediyoruz. Stat yok, paramız yok ama hedefi olanın bahanesi olmaz" şeklinde konuştu.

Yeni play-off sistemine göre ligi 7. bitiren hiçbir takımın henüz Süper Lig'e çıkamamış olmasının hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Bize bir hedef daha oldu, bir yakıt daha geldi. Başarmak için çabalayacağız, inşallah başarırız" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Yalçın Koşukavak, basın toplantısına girdiği esnada daha önce bu toplantı odasında yaşadığı reklam panosu olayını da hatırlattı. O anlarda basın mensuplarıyla Yalçın Koşukavak arasında gülüşmeler yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yalçın Koşukavak, İstanbulspor, Boluspor, istanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'un Zorlu Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi
Trump Katar’daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
RTÜK’ten 6 televizyon kanalına para cezası RTÜK'ten 6 televizyon kanalına para cezası

11:45
Diyarbakır’da Kürt Dil Bayramı’na özel şiirli kaldırımlar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar
11:30
Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı arasında samimi sohbet
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet
10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
16:36
Süper Lig’in efsane takımı amatöre düştü Fatura emekçilere kesildi
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi
16:23
Lyon’da bir devir sona eriyor Lacazette’den veda
Lyon'da bir devir sona eriyor! Lacazette'den veda
16:11
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu O iddialara cevap verdi
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu! O iddialara cevap verdi
16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:59
Sürpriz adres Aboubakar’ın yeni takımı belli oluyor
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor
15:54
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
15:48
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren “taht“ diyaloğu: İkinci eş için
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren "taht" diyaloğu: İkinci eş için
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 12:18:01. #7.13#
SON DAKİKA: Boluspor'un Zorlu Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.