Stat: Yeni Malatya
Hakemleri: Burak Pakkan, Barış Çiçeksoyu, Yusuf Susuz
Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Emircan Bayraktar (Dk. 77 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Berat Yaman (Dk. 71 Eray Şişman), Atakan Müjde, Ferhat Canlı (Dk. 81 Metehan Ünal), Osman Katipoğlu (Dk.70 Ömer Çağrı Ataş), Umut Tanış, Mert Miraç Altıntaş, Mehmet Emin Taştan (Dk. 70 Enes Savucu)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Onur Atasayar (Dk.46 Hakan Bilgiç), Onur Ulaş, Işık Kaan Arslan, Ali Ülgen, Paul Mukairu, Jefferson (Dk. 77 İlhami Siraçhan Nas), Oğuz Kağan Güçtekin, Daniel Avramoski (Dk. 71 Valdmiro Tualungo Paulo Lameira), Berk Yıldız (Dk. 71 Eren Aydın), Khouma Babacar??????? (Dk. 83 Anıl Koç)
Goller: Dk. 10 Khouma Babacar, Dk. 15 Jefferson, Dk. 60 Mukairu, Dk. 80 İlhami Siraçhan Nas (Boluspor), Dk. 26 Mert Miraç Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 89 Enes Savucu (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Işık Kaan Arslan, Dk. 25 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 30 Berk Yıldız, Dk. 87 İlhami Siraçhan Nas (Boluspor), Dk. 23 Umut Tanış (Yeni Malatyaspor)
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Boluspor, Yeni Malatyaspor'u 4-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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