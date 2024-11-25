Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor - Son Dakika
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Spor

Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor

Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor

Galatasaray'ın Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan ve henüz bir sözleşme teklifi almadığını belirterek İngiliz devinden ayrılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyen Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

25.11.2024 23:04
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İngiliz devi Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın bir sonraki takımı için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

"GALATASARAY İLGİLENİYOR"

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Mısırlı yıldız ile ilgilendiğini açıkladı. Çelikler, "Galatasaray, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmayı ciddi anlamda düşünüyor. Zor transfer ama düşünülüyor" ifadelerini kullandı. Osimhen'in bonservisinin alınması ihtimali hakkında da geçtiğimiz günlerde konuşan Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılıların Osimhen'in bonservisi için kaynak bulmaya çok yaklaştığını dile getirmişti.

AYRILIK İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

32 yaşındaki futbolcu, bugün yaptığı açıklamada henüz teklif almadığını açıklayarak Liverpool'a sitemde bulundu. Salah, "Aralık ayına geldik sayılır ancak bana Liverpool'dan bir teklif gelmedi. Ayrılma ihtimalim, kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor. Geleceği konuşmak istemiyorum. İşime profesyonelce devam ediyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum" diye konuştu.

BAŞARILARLA DOLU LİVERPOOL KARİYERİ

Muhammed Salah, 2017-2018 sezonunun başında İtalyan ekibi Roma'dan 42 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. İngiliz deviyle şu ana kadar 367 maça çıkan Salah, bu karşılaşmalarda 223 gol, 109 asistlik performans sergiledi. Mısırlı yıldız, Liverpool kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Premier Lig, İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nın yanı sıra 2 kez de İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 3 kez İngiltere gol krallığı yaşadı ve 2 kez de İngiltere Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçildi.

Mohamed Salah, Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Özdoğan:
    resmine bakıp öpüyorlarmı :) 5 3 Yanıtla
  • enis Bakirdemir:
    adam premier ligde mükemmel gidiyo kesin bunun yerine mustafa Mohammed filan gelir yine KSKSKSKSKSKSSK 2 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Yoh am.k :) 1 2 Yanıtla
  • Alpi:
    YAKARIZ BU GEZEGENİ YAKARIZ 0 1 Yanıtla
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