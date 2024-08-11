Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor - Son Dakika
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Spor

Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor

Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor

Kazandığı kupalarla konuşulan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu kez aşk hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz Şubat ayında 17 yıllık modacı eşi Nihan Akkuş'tan ile boşanan Buruk'un ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin dünyasını sallayan bu iddia, sosyal medyanın gündemine oturdu.

11.08.2024 16:27
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Daha çok futboldaki başarıları ve yaşadığı şampiyonluklarla adından söz ettiren Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bu kez aşk hayatıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz şubat ayında Nihan Akkuş'tan boşanan Buruk'un ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ŞUBATTA 17 YILLIK EŞİNDEN BOŞANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezonun ikinci yarısında özel hayatında sıkıntılı günler atlatmıştı. Okan Buruk, 2007 yılında evlendiği modacı eşi Nihan Akkuş ile yollarını ayırmıştı. Çiftin medeni bir şekilde boşandığı gelen haberler arasındaydı.

Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü Hadise'nin aşk yaşıyor

BİR ŞANS DAHA VERMİŞLERDİ

Okan Buruk ile Nihan Akkuş, Temmuz 2007 tarihinde dünyaevine girmişti. Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor. 2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti. Ancak çift evliliklerini daha fazla yürütemedi Şubat 2024'te yollarını ayırdı.

Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü Hadise'nin aşk yaşıyor

HADİSE İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Galatasaray'da üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşan ve 25. şampiyonluk ile 5. yıldıza odaklanan Buruk, aylar sonra bu kez aşk iddialarıyla gündeme geldi. Şubat ayında boşanan Okan Buruk'un şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Oda TV'de yer alan iddiaya göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise sevgili oldu. Magazin dünyasını sallayan bu iddia, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü Hadise'nin aşk yaşıyor

OKAN BURUK TİŞÖRTÜYLE ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Adı bir dönem Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Hakim Ziyech ile de anılan ünlü şarkıcı Hadise, daha önce sarı-kırmızılı takımın Okan Buruk için çıkardığı nostalji tişörtü giyerek stüdyoya girmiş ve şarkı söylemişti.

Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü Hadise'nin aşk yaşıyor

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Son Dakika Spor Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Balan Guler: Hadiseyi Futbol camiası çok iyi tanır .Oda bütün futbolcuların ... tanir 13 3 Yanıtla
  • Orçun Kömür: Bu Gs futbolcusu antrenörü seviyor böyle piyasa ları ?? 7 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Yakışır 5 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: yalan bi haber daha asla inanmam 5 6 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Neden hep GS ye yıpratıcı haber yayınlıyor son dakka 3 5 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI: Sahipsiz köpeklerin ötenazi haberleri daha fazla ilgimi çekiyor. 1 3 Yanıtla
  • Erdal Sağ: Boş haber, Fotoğraf yok, Şahit yok, Kaynak belli değil. “İddaya Göre” haber, Hangi iddaa .??? Biz de haber yapalım “Fatih Terim Tina Torner ile aşk yaşıyor :) 2 0 Yanıtla
  • Çelikk: Ne yapabilirim ben? 0 0 Yanıtla

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