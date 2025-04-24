Galatarasay'ın başında şampiyonluğa koşan teknik direktör Okan Buruk ile ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
İkilinin İstanbul'un en işlek noktaları arasında yer alan bir bölgede baş başa yemek yerken görüldüğü öne sürüldü. Ne Afra Saraçoğlu'ndan ne de Okan Buruk'tan bu iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.
Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası ikilinin sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi de aşk iddialarını daha da güçlendirdi.
Son Dakika › Spor › Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor - Son Dakika
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