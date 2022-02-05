Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor

Eskişehirspor'dan Galatasaray tişörtü giydiği için gönderilen Egehan Has, Sarı-Kırmızılı takımdan teklif aldığını açıkladı. Egehan, TV 100'e yaptığı açıklamada, Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacağını duyurdu.

"BİR ABİMİZ ARADI"

Galatasaray'dan teklif aldığını ve pazartesi günü İstanbul'a gideceğini belirten genç kaleci Egehan Has, "Galatasaray yönetimi bana ulaştı. Genel Kurul üyesi bir abimiz diyelim. 'Galatasaray'a gelmek ister misin?' diye sordu. 'Neden istemeyeyim' dedim. Tekrar aradı ve 'Galatasaray'a ne zaman gelmek istersen kapımız sana açık' dedi. İnşallah Pazartesi gideceğim. Bu süreçte bana destek olan Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Sürekli hep yanımda oldular. Üzüldüğüm zamanlarda bile yüzüm güldü. Çok teşekkürler Galatasaray taraftarı" ifadelerini kullandı.