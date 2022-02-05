Üye Girişi
Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor - Son Dakika

Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor

05.02.2022 12:38

Eskişehirspor'un, Galatasaray tişörtlü paylaşım yaptığı için yollarını ayırdığı Egehen Has'a Sarı-Kırmızılılar'dan teklif geldi. Egehan, Galatasaray'la görüşme yapacağını dile getirdi.

Eskişehirspor'dan Galatasaray tişörtü giydiği için gönderilen Egehan Has, Sarı-Kırmızılı takımdan teklif aldığını açıkladı. Egehan, TV 100'e yaptığı açıklamada, Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacağını duyurdu.

Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan'a bomba teklif

"BİR ABİMİZ ARADI"

Galatasaray'dan teklif aldığını ve pazartesi günü İstanbul'a gideceğini belirten genç kaleci Egehan Has, "Galatasaray yönetimi bana ulaştı. Genel Kurul üyesi bir abimiz diyelim. 'Galatasaray'a gelmek ister misin?' diye sordu. 'Neden istemeyeyim' dedim. Tekrar aradı ve 'Galatasaray'a ne zaman gelmek istersen kapımız sana açık' dedi. İnşallah Pazartesi gideceğim. Bu süreçte bana destek olan Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Sürekli hep yanımda oldular. Üzüldüğüm zamanlarda bile yüzüm güldü. Çok teşekkürler Galatasaray taraftarı" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Eskişehirspor, Galatasaray, Pazartesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
12:31 Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor
12:26 Halkbank davasında yeni gelişme! Temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı
12:21 Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:44:50. #1.12#
SON DAKİKA: Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement