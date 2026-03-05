Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter\'i dize getirdi

İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, sezon başında takımdan ayrılmak istemiş ancak yüksek bonservisi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Milli oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

INTER İLE SÖZLEŞME UZATMAYACAK

İtalyan basınındaki haberlere göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter kulübü ile bir görüşme yaparak yeni sözleşme imzalamayacağını kendilerine bildirdi. Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden yıldız ismin, yaz transfer döneminde bonservisinde indirime gidilmez ise sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak ayrılacağını ifade ettiği dile getirildi.

BONSERVİSİNDE İNDİRİME GİDİLDİ

Bu görüşme sonrasında İtalyan kulübünün yöneticilerinin bonservis ücretinde indirime ikna olduğu ve yaz transfer döneminde 15 milyon euro civarında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldıkları vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 25 maça çıkan 32 yaşındaki deneyimli orta saha, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.