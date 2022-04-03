Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı - Son Dakika

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Süper Lig'de lider Trabzonspor, yeni hocası Valerien Ismail yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma öncesinde ise bordo-mavili taraftarlar tribünde müthiş bir görsel şölen sundu.

Görüntü: 61saat.com

ABDULLAH AVCI TARAFTARI SELAMLADI

Şampiyonluğa dikkat çeken Trabzonspor taraftarı yaptığı koreogaride Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı'ya yer verdi. Sahaya adım atar atma koreografiye büyük bir hayranlıkla bakan teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarı selamladı.