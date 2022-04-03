Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı

03.04.2022 20:59

Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Maç öncesi Bordo-mavili taraftarlar, Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı'ya yer verdiği koreografi izleyenlerle buluşturdu. Abdullah Avcı, sahaya girer girmez yapılan bu jeste hayran kaldı.

Süper Lig'de lider Trabzonspor, yeni hocası Valerien Ismail yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma öncesinde ise bordo-mavili taraftarlar tribünde müthiş bir görsel şölen sundu.

Trabzon'da duygusal koreografi! Sahaya çıkıp, tribünü gören Abdullah Avcı'nın boğazı düğümlendi
Görüntü: 61saat.com

ABDULLAH AVCI TARAFTARI SELAMLADI

Şampiyonluğa dikkat çeken Trabzonspor taraftarı yaptığı koreogaride Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı'ya yer verdi. Sahaya adım atar atma koreografiye büyük bir hayranlıkla bakan teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarı selamladı.

Trabzon'da duygusal koreografi! Tribüne bakan Abdullah Avcı'nın boğazı düğümlendi
Trabzon'da duygusal koreografi! Tribüne bakan Abdullah Avcı'nın boğazı düğümlendi
Görüntü: Beinsports
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Abdullah Avcı, Trabzonspor, Özkan Sümer, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı - Son Dakika


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