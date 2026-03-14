Bornova 1877, Alt Sıralardaki Rakibi Afyonspor'u Ağırlıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 5 yenilgiyle bitime 6 hafta kala kendisini yeniden düşme hattında bulan Bornova 1877 yarın alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Afyonspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Hafta içinde Taner Otlak'la yollarını ayıran Bornova bu maç öncesi teknik direktörlük görevine Erman Kırmızı'yı getirdi. Kurtuluş hattının 2 puan gerisindeki Bornova 1877'nin 18, Afyonspor'un 12 puanı var. Grupta geçen hafta evinde Karşıyaka mağlubiyetiyle Play-Off potasından tekrar çıkan Uşakspor yarın saat 14.30'da şampiyonluğa koşan lider Kütahyaspor'a konuk olacak. Uşak'ın 44 puanı bulunurken, 22 maçtır yenilmeyen, son 11 maçını art arda kazanan Kütahya ekibi 65 puanda. Tire 2021 FK ile Denizli İdmanyurdu ise saat 15.30'da Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda rakip olacak.