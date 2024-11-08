Bornova 1877, Anadolu Üniversitesi'ni Ağırlıyor

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Muşspor'la 1-1 berabere kalan Play-Off hattındaki Bornova 1877 yarın iç sahada Anadolu Üniversitesi ile kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 10'uncu haftanın açılış maçını Doğukan Yıldırım yönetecek. Kendi sahasında oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Bornova temsilcisi kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde yeşil-siyahlı ekip 15 puanla 4'üncü sırada, Eskişehir temsilcisi ise 9 puanla 11'inci basamakta yer alıyor.