Bornova 1877: Artvin Hopaspor\'u 6-2 Mağlup Etti

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3'üncü hafta mücadelesinde Bornova 1877, evinde Artvin Hopaspor'u 6-2 mağlup etti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekipten Alperen Karaca, 29'uncu dakikada kendi ağlarını sarstı: 0-1. Bornova temsilcisi 40'ıncı dakikada Kerem Hayta ile 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İzmir ekibi ikinci devrede Mustafa Çalışkan'ın 51, 56 ve 64'üncü dakikalarda attığı gollerle skoru 5-0'a getirdi. Artvin Hopaspor, 66'ncı dakikada Bartu Albay ve 77'nci dakikada Enes Yılmaz'ın golleriyle skoru 5-2'ye getirdi. Bornova 1877, 78'inci dakikada Emirhan Ünlü ile son sözü söyledi: 6-2. Bu sonuçla Bornova 1877, 7 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Artvin Hopaspor 4 puanda kaldı.