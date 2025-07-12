3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi uzun süredir sessiz kalan Bornova 1877'de harekat başladı. İzmir temsilcisi teknik direktörlüğe kulüpte geçen sezonun son bölümünde görev yapan Emin Sulhan'ı getirdi. Bornova ekibinden, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Emin Sulhan ile yeni sezon için anlaşmaya varmıştır. Göreve geldiği günden bu yana Bornova 1877 ruhunu sahaya yansıtarak takımımıza yön veren hocamızla yola devam ediyoruz. Yeni sezonda daha yüksek hedeflere tüm Bornova hep birlikte yürümeye devam" açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Spor › Bornova 1877'de Teknik Direktör Belli Oldu - Son Dakika
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