Bornova 1877'de Veda

İZMİR,

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta küme düşmekten son maçta kurtulan Bornova 1877 yeni sezon için kolları erken sıvadı. Kadroda önemli değişikliklere gidecek İzmir ekibi 8 futbolcusuyla vedalaştı. Yeşil-siyahlılar yeni sezon öncesi Kerem Hayta, Mustafa Hakkı Peker, Tuğcan Alp Öztürk, Batuhan Altın, Yunus Emre Korkmaz, Mustafa Yiğit Turgut, Yasin Okan Çaplı ve Mehmet Ege Seven ile vedalaştı. Ayrılıkların sürmesi beklenen Bornova 1877'nin yeni transferleri de en kısa sürede açıklaması bekleniyor.