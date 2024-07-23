Bornova 1877, Mustafa Çalışkan ile sözleşme imzaladı

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TFF 3'üncü Lig ekibi Bornova 1877 dış transferde ilk imzayı Mustafa Çalışkan'a attırdı. İzmir temsilcisi 23 yaşındaki sol ve sağ kanat oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Mustafa, Bergamaspor, Bornova Yeşilovaspor ve Çeşme Belediyespor formaları giydi. Bornova 1877 Spor Kulübü'ne geldiği için mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, "Bornova 1877 geçtiğimiz sezon Play-Off'a kalarak önemli bir başarı sergiledi. Bu sezon da elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.