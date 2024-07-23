Bornova 1877, Mustafa Çalışkan ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Bornova 1877, Mustafa Çalışkan ile sözleşme imzaladı

Bornova 1877, Mustafa Çalışkan ile sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig ekibi Bornova 1877, sol ve sağ kanat oyuncusu Mustafa Çalışkan ile sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, takıma katkı vermek için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

23.07.2024 12:37
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TFF 3'üncü Lig ekibi Bornova 1877 dış transferde ilk imzayı Mustafa Çalışkan'a attırdı. İzmir temsilcisi 23 yaşındaki sol ve sağ kanat oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Mustafa, Bergamaspor, Bornova Yeşilovaspor ve Çeşme Belediyespor formaları giydi. Bornova 1877 Spor Kulübü'ne geldiği için mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, "Bornova 1877 geçtiğimiz sezon Play-Off'a kalarak önemli bir başarı sergiledi. Bu sezon da elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bornova 1877, Mustafa Çalışkan ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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