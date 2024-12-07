TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 5 maçından 1 mağlubiyet, 4 beraberlikle ayrılan Play-Off hattındaki Bornova 1877 yarın evinde namağlup lider Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Ahmet Ecevit yönetecek. Deplasman yasağı getirilmesi nedeniyle Bursaspor taraftarı tribünde yer almayacak. Grupta 18 puanla 6'ncı sırada yer alan İzmir ekibi, 35 puanlı rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Bornova 1877 galip gelerek ilk 6'daki yerini korumayı hedefliyor.
Grupta son 4 maçından 10 puan çıkaran düşme hattındaki Kuşadasıspor deplasmanda Muşspor'la karşılaşacak. 2'nci Grup'ta Tire 2021 FK- Fatsa Bld, Balıkesirspor- İnegöl Kafkasspor, Çayelispor- Uşakspor maçları oynanacak. 3'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Bld-Viranşehir Bld, Efeler 09 SFK- Karabük İdmanyurdu, Yozgat Bld Bozokspor- Aliağa Futbol, 4'üncü Grup'ta ise Denizlispor- Orduspor 1967, 7 Eylül Turgutlu Sportif- Niğde Bld, Sebat Gençlikspor-İzmir Çoruhlu FK karşı karşıya gelecek. Tüm maçlarda ilk düdük 14.00'te çalacak.
Son Dakika › Spor › Bornova 1877, Namağlup Bursaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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