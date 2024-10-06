Bornova 1881 İlk Yenilgisini Aldı

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 5'inci haftada konuk olduğu Karşıyaka'ya ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta 2-1 mağlup olan Bornova 1881, büyük üzüntü yaşadı. Hem liderlik koltuğunu kaybeden hem de ilk yenilgisini alan Bornova temsilcisi, 10 puanda kalıp 5'inci sıraya geriledi. İlk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp 10 puan toplayan Bornova 1881, zirve yarışındaki rakiplerinden Karşıyaka'ya diş geçiremedi. Genç bir kadro ve düşük bütçeyle Play-Off yarışı veren İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta evinde Düzcespor karşısında galibiyet arayacak.