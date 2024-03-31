Bornova Hitabspor, Kadın Futbol Süper Ligi\'ne yükseldi

Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin play-off 5. hafta maçları tamamlanırken, Bornova Hitabspor bitime 1 hafta kala Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre play-off 5. hafta mücadelesinde Horozkentspor ile 0-0 berabere kalan Bornova Hitabspor, puanını 21'e yükselterek zirvedeki yerini korudu ve bitime 1 hafta kala Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Haftanın diğer maçlarında Ünye Gücü Futbol Kulübü, Çatalca Belediyespor'u 1-0 yendi ve 20 puanla ikinci sırada yer aldı. Giresun Sanayispor, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü ve puanını 10'a çıkardı.
Kadınlar 1. Lig'in play-off 6. ve son hafta maçları 7 Nisan Pazar günü yapılacak.
Öte yandan play-out maçları sonucunda Konya İdmanyurdu, 1. Lig'e veda etti.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
17 yaşındaki Sıla Medine Kavurat, Çankırı'da trafik kazası sonucu ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmiştir. Cenaze törenine ailesi, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Recep Temtek, sporcular ve vatandaşlar katılmıştır. Kavurat'ın cenazesi Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.
31 Mart yerel seçimlerine fanatik taraftarların ilginç paylaşımları damga vurdu. Bazı taraftarlar Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye bazı taraftarlar ise Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi Samuel'e oy verdi.
31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy'deki bir taraftar, oy kullanmak için sandığa Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakovic formasıyla gitti.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, oy vermeye Adana Demirspor formasıyla gitti. Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak da ise o anlara sessiz kalamayarak "Yakışmış" dedi.
Nürnberg, Hertha Berlin ile oynadığı maçta milli futbolcu Can Uzun'un attığı 2 golle berabere kaldı. Can Uzun, bu sezon Nürnberg formasıyla 26 maçta 18 gol ve 3 asist yaparak dikkat çekti. Ayrıca genç futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de çarşamba günü oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. Efeler 09 SFK - Elazığspor maçını Hakan Aktaş yönetecek. 23 Elazığ FK- Orduspor 1967 müsabakasında ise Oğuz Gözetenler düdük çalacak.
Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini ve Yağmur'un da ayağı alçıya alındığı için Survivor'a dönemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını belirtti. Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Mavi Takım'da Hakan Hatipoğlu oldu.
Bilecik, 2 Nisan'da başlayacak olan Halk Oyunları Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenecek olan müsabakalara 12 şehirdeki 658 sporcu katılacak. Müsabakalar sonucunda bir üst tura çıkacak okullar Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde edecek.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarına yarın İstanbul'da başlayacak. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon 1-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek. Takımın kadrosunda birçok oyuncu yer alırken, liderin bir üst klasmana yükseleceği grupta Türkiye'nin maç programı da belirlendi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Nisan Çarşamba günü mücadele edecekleri Karadağ maçına sporseverleri davet etti. Rize'de maç yapmanın avantajını kullanmak istediklerini vurgulayan Buceschi, seyircinin desteğinin önemini belirtti. Kaptan Betül Yılmaz da Karadağ maçı öncesinde seyircileri maça davet ederek, birlikte kazanmak ve sevinmek istediklerini söyledi.
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