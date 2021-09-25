Borussia Dortmund deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a tek golle yenildi

Borussia Mönchengladbach bu galibiyetle puanını 7'ye çıkarırken, bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Borussia Dortmund 12 puanda kaldı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve Borussia Mönchengladbach karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

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