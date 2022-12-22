Avrupa devlerini birbirine kattı! 19'luk İngiliz için konuşulan para rekor seviyede

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2022 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı ile boy gösteren Jude Bellingham, dev kulüplerin yakın markajında. Borussia Dortmund'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu için biçilen bonservis bedeli ise dikkat çekti.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Paris Saint Germain, Borussia Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham'ı transfer etmek için kıyasıya bir yarış halinde. 2019 yılında Alman ekibine transfer olan 19 yaşındaki İngiliz orta sahanın güncel piyasa değeri 100 milyon euro.

REAL MADRID BİR ADIM ÖNDE

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Jude Bellingham transferinde Real Madrid bir adım önde. Ancak Manchester City ve Liverpool'un da futbolcuya imza attırmak için yoğun bir çaba sarf ettiği ifade ediliyor.