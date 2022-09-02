Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul'da - Son Dakika
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Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul'da

02.09.2022 20:31

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul'da düzenlenecek. 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 21. Bosphorus Cup, bu yıl da İstanbul'un tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacak. 10 farklı ülkeden yelkencilerin katılacağı ve yerli yabancı toplam 900 sporcunun yarışacağı organizasyonun Boğaz Yarışı etabı, 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul'da düzenlenecek. 22-25 Eylül tarihlerinde 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplam 8 kategoride gerçekleştirilecek olan 21. Bosphorus Cup, bir kez daha İstanbul'un tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacak. 2002 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda bu sene Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere 10 farklı ülkeden toplam 400 yabancı sporcu yarışacak. Jumbo ve All - Accor Live Limitless ana sponsorluğunda, Tersane İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek yarışa yerli ve yabancı olmak üzere toplam 900 sporcu katılacak.

Boğaz'da 'yelkenler fora' diyecek

Caddebostan açıklarındaki antrenman ve şamandıra yarışlarıyla başlayacak olan 21. Bosphorus Cup'un ilk yarışı, 23 Eylül Cuma günü Adalar'dan start alacak ve Kalamış'ta sona erecek. Adını İstanbul Boğazı'ndan alan organizasyonun muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı etabı, 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek. Yelkenliler, hiçbir motor gücü olmadan sadece rüzgar enerjisiyle aynı anda boğazda fora diyecek. Bosphorus Cup, Boğaz Yarışı'nın ardından 25 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarındaki yarışla sona erecek. Genel klasmanda birinci olan takım, Tersane İstanbul ev sahipliğinde düzenlenecek ödül töreni ile kupanın sahibi olacak.

Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul'da

Gorbon: "Tüm dünya takip ediyor"

Tüm dünyadan yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, böylesine güç bir organizasyonu yıllardır başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Gorbon, ''Bosphorus Cup dünyadaki en önemli yelken yarışlarından birisi konumunda ve Boğaz Yarışı etabı onu eşsiz kılıyor. Tüm dünyadan yelken severlerin takviminde yer alan, takip ettikleri bir yarış konumundayız. 21 yıl boyunca uluslararası seviyede böylesi bir etkinliğin gerçekleşmesinde emeği ve desteği olan herkese buradan teşekkür etmek istiyorum'' dedi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul'da - Son Dakika

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