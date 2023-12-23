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BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 85-77 mağlup etti - Son Dakika
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BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 85-77 mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 85-77 mağlup etti. Maçın salonu Ankara'da oynandı ve hakemler Batuhan Söylemezoğlu, Metin Erol, Mustafa Gürhan Soysal'dı. BOTAŞ'ın en skorer oyuncuları Weaver 19, Manolya Kurtulmuş 15, Allen 17, Mack 17 ve Reimer 17 oldu. Çankaya Üniversitesi'nin en skorer oyuncuları ise Walker 23, McCarty-Williams 16 ve Louis 22 oldu.

BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi\'ni 85-77 mağlup etti
23.12.2023 - 15:47,
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Salon: Ankara

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Metin Erol, Mustafa Gürhan Soysal

BOTAŞ: Weaver 19, Manolya Kurtulmuş 15, Allen 17, Mack 17, Reimer 17, Nihal Güngör Yıldırım, Ronahi Zilan Kıran, Deniz Üstün

Çankaya Üniversitesi: Walker 23, Fontaine 5, McCarty-Williams 16, Melike Yalçınkaya 11, Louis 22, Melike Tuğba Oral, Gülse Uğur, Gizem Tüzün

1. Periyot: 24-17

Devre: 51-32

3. Periyot: 67-56

Beş faulle oyundan çıkanlar: 37.02 Manolya Kurtulmuş (BOTAŞ), 38.19 Louis, 39.48 McCarty-Williams (Çankaya Üniversitesi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 85-77 mağlup etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 85-77 mağlup etti - Son Dakika


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