Bournemouth yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bournemouth yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı

Bournemouth yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı
09.05.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in 36. hafta maçında Bournemouth, Fulham'ı deplasmanda 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti. Bournemouth, sıradaki maçında Manchester City ile karşılaşacak.

Premier Lig'in 36. hafta maçında Fulham ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan maçı Bournemouth, 1-0 kazandı. 

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI 

Mücadelenin ilk yarısının 42 dakikada Bournemouth forması giyen Ryan Christie, yaptığı faulün ardından kırtmızı kart gördü. Fulham'da da Joachim Andersen, 45+7'de yaptığı şiddetli faul sonucu takımını 10 kişi bıraktı.

GALİBİYET GOLÜ ROCHA'DAN

Konuk ekip Bournemouth'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Rayan Rocha kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı. 

YENİLMEZLİK SERİSİ 17 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 17 maça çıkan Bournemouth, 55 puana yükseldi. Fulham ise 48 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bournemouth, Manchester City'i konuk edecek. Fulham, Wolverhampton deplasmanına gidecek. 

Bournemouth, Fulham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bournemouth yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü

20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest grubunun konserine Gaziantep’te mehterli ve konvoylu protesto
Manifest grubunun konserine Gaziantep'te mehterli ve konvoylu protesto
19:18
Fenerbahçe’de kadro dışı kararı açıklandı
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı açıklandı
18:37
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 20:31:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bournemouth yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.