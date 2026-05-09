Bournemouth yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı

Premier Lig'in 36. hafta maçında Fulham ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan maçı Bournemouth, 1-0 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısının 42 dakikada Bournemouth forması giyen Ryan Christie, yaptığı faulün ardından kırtmızı kart gördü. Fulham'da da Joachim Andersen, 45+7'de yaptığı şiddetli faul sonucu takımını 10 kişi bıraktı.
Konuk ekip Bournemouth'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Rayan Rocha kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 17 maça çıkan Bournemouth, 55 puana yükseldi. Fulham ise 48 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bournemouth, Manchester City'i konuk edecek. Fulham, Wolverhampton deplasmanına gidecek.
