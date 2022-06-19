Boylarından büyük işi başardılar - Son Dakika
Üye Girişi

Boylarından büyük işi başardılar

19.06.2022 09:53
Boylarından büyük işi başardılar

Muratpaşa Belediyespor 13 yaş basketbol takımı, kendilerinden bir yaş büyük takımlarla mücadele ettiği ligi, 2'nci tamamladı.

Muratpaşa Belediyespor 13 yaş basketbol takımı, kendilerinden bir yaş büyük takımlarla mücadele ettiği ligi, 2'nci tamamladı. Sadece 1 yenilgi alan takım, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

Eski milli basketbolcu Erdem Türetken'in baş antrenörlüğünde, Türkiye Basketbol Federasyonu Antalya Ligi'nde 10-18 yaş arası 6 ligde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, 14 yaş grubunda eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. 13 yaş grubuyla U14 liginde mücadele eden Muratpaşa, 10 maçta sadece 1 yenilgi aldı ve ligde 2'nci oldu. Başarılı sporcular, madalyaları ve kupalarıyla Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, gençleri kutlarken elde ettikleri başarının birçok genç sporcu için örnek olduğunu söyledi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Başpehlivanın hedefi, altın kemeri Muratpaşa'ya getirmek Başpehlivanın hedefi, altın kemeri Muratpaşa'ya getirmek Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu
Kaynak: İHA

Ümit Uysal, basketbol, Muratpaşa, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boylarından büyük işi başardılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 10:00:08. #1.12#
SON DAKİKA: Boylarından büyük işi başardılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement