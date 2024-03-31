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Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi - Son Dakika
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Spor

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi

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31 Mart yerel seçimlerine fanatik taraftarların ilginç paylaşımları damga vurdu. Bazı taraftarlar Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye bazı taraftarlar ise Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi Samuel'e oy verdi.

31.03.2024 17:38  Güncelleme: 17:49
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31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlar oylarını kullandı. Sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlar ise kısa sürede gündem oldu.

MAURO ICARDI'YE VE OSAYI'YE OY VERDİLER

Bazı taraftarlar Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye bazı taraftarlar ise Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi Samuel'e oy verdi. O anlar kısa sürede viral oldu.

Böyle fanatiklik görülmedi! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
Böyle fanatiklik görülmedi! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Mauro Icardi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: small club galatasaray:))) 20 35 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz: cahillik diz boyu 44 3 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü: Aptalça pes yani 27 1 Yanıtla
  • Seyahat Rehberi: Bu insanlar komik, popüler, dalgacı olduğunu düşünen cahiller. Bir oyun bile önemli olduğu bu tür seçimlerde böyle insanlarla beraber oy kullanmak kabul edilemez. 24 3 Yanıtla
  • Uygar Demirbaş: Yobazlık cahillik ülkede zirve yapıyor 18 5 Yanıtla Mehmet Aytekin: Bir aydın sensin 7 11
  • Murat Zor: Mallıkta nirvana 15 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız: en iyisini yapıyorlar sonucu bilinmiş şeye oy vermek esas cahilliktir 4 11 Yanıtla
  • İbrahimm Bas: ülke vatan elden gidiyor millet ne peşinde Allah'ım akıl fikir ver 5 2 Yanıtla
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