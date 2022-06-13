Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı - Son Dakika
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Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı

13.06.2022 10:13

Dün gece Brezilya Serie A'da oynanan Atletico Mineiro-Santos karşılaşmasında şaşırtan anlar yaşandı. Deneyimli futbolcu Hulk'un vurduğu inanılmaz şut direkleri salladı. Barajdan birine denk gelse sakatlık yaratacak sert vurulan şut stadyumu adeta inletti.

Dün gece Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro ile Santos karşı karşıya geldi. Savio ve Souza Cruz'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maça yıldız futbolcu Hulk'un kullandığı frikik damga vurdu. Frikikte topun başına geçen tecrübeli golcünün vurduğu sert şut direkte patladı. Akılalmaz bir şiddetle direkten dönen top barajdaki rakip oyuncunun kafasına çarptı. Stadı inleten bu şut sosyal medyada gündem oldu.

Barajdakiler ucuz kurtuldu! Hulk'un vurduğu şut stadı inletti
Barajdakiler ucuz kurtuldu! Hulk'un vurduğu şut stadı inletti
Barajdakiler ucuz kurtuldu! Hulk'un vurduğu şut stadı inletti
Barajdakiler ucuz kurtuldu! Hulk'un vurduğu şut stadı inletti
Barajdakiler ucuz kurtuldu! Hulk'un vurduğu şut stadı inletti

SÜPER LİG'İN KAPISINDAN DÖNDÜ

Son olarak Beşiktaş ile ismi anılan ancak Süper Lig'in yolunu tutmadan ülkesine dönen 36 yaşındaki yıldız kariyerine Atletico Mineiro'da devam ediyor. Porto'da yıldızı parlayan ismin kariyerinde Zenit ve Shanghai SIPG de bulunuyor.

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Atletico Mineiro, İtalya Serie A, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı - Son Dakika
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