Bozüyük Vitraspor'dan Stoper Transferi - Son Dakika
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Bozüyük Vitraspor'dan Stoper Transferi

Bozüyük Vitraspor\'dan Stoper Transferi

Bozüyük Vitraspor, tecrübeli stoper Muhammed Taşçı'yı kadrosuna kattı.

27.02.2025 09:40
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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup takımlarından Bozüyük Vitraspor, kadrosuna tecrübeli stoper oyuncusu Muhammed Taşçcı'yı kattı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Bozüyük Vitraspor Kulübü'nden, "Kulübümüz Kasımpaşa altyapısından yetişen ve akademi liglerinde forma giyen Gebzespor, Bilecik 1969, Kuştepespor, Uzunköprüspor, Anadolu FK ve son olarak Güngörenspor'da oynayan tecrübeli stoper ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine ailemize hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Öte yandan Bozüyük Vitraspor Kulübü yönetimi yeni isimleri kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük Vitraspor'dan Stoper Transferi - Son Dakika

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