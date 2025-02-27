Bozüyük Vitraspor\'dan Stoper Transferi

Spor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup takımlarından Bozüyük Vitraspor, kadrosuna tecrübeli stoper oyuncusu Muhammed Taşçcı'yı kattı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Bozüyük Vitraspor Kulübü'nden, "Kulübümüz Kasımpaşa altyapısından yetişen ve akademi liglerinde forma giyen Gebzespor, Bilecik 1969, Kuştepespor, Uzunköprüspor, Anadolu FK ve son olarak Güngörenspor'da oynayan tecrübeli stoper ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine ailemize hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Öte yandan Bozüyük Vitraspor Kulübü yönetimi yeni isimleri kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi. - BİLECİK