Bozüyük Yıldız Kızlar Çim Hokeyi Takımı Türkiye Yarı Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün kuruluşunun 101. yılı ve yeni yönetimin göreve başlaması dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette divan, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri, altyapı oyuncuları, personel ve taraftarlar da yer aldı. Heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlerbirliği Başkanı Sungur, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.