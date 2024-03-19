Bozüyük Yıldız Kızlar Çim Hokeyi Takımı Türkiye Yarı Finallerine Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Bozüyük Yıldız Kızlar Çim Hokeyi Takımı Türkiye Yarı Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

Bozüyük Yıldız Kızlar Çim Hokeyi Takımı Türkiye Yarı Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

Açık Alan Yıldızlar Çim Hokeyi Türkiye şampiyonası Muğla finallerinde Bozüyük Yıldız Kızlar Çim Hokeyi takımı yenilgisiz Muğla şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Yatağan Ayser-Kazım Eren Yıldız Kızlar Çim Hokeyi takımı, grup maçlarında gol yemeden 4 maçı da kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Türkiye yarı finallerine katılan takım, Türkiye şampiyonasından derece ile dönmeyi hedefliyor.

19.03.2024 15:30
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Açık Alan Yıldızlar Çim Hokeyi Türkiye şampiyonası Muğla finallerinde Bozüyük Yıldız Kızlar Çim Hokeyi takımı yenilgisiz Muğla şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Yatağan Ayser-Kazım Eren Yıldız Kızlar Çim Hokeyi takımı grubunda oynadığı 4 maçı da gol yemeden kazandı. Yatağan Bozüyük Ayser Kazım Eren Ortaokulu Milas Sakarya Ortaokulunu 5-0, Menteşe Cumhuriyet (Ege Yıldızları) Ortaokulu'nu 3-0, Bayır Ortaokulunu 2-0 ve Yatağan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulunu da 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Yatağan Ayser-Kazım Eren Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni ve yıldız kızlar çim hokeyi takımı çalıştırıcısı Mahmut İmren yönetiminde Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan açık alan yıldız kızlar çim hokeyi takımı Türkiye şampiyonasından derece ile dönmek istiyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük Yıldız Kızlar Çim Hokeyi Takımı Türkiye Yarı Finallerine Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Yıldız Kızlar Çim Hokeyi Takımı Türkiye Yarı Finallerine Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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