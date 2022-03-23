Bozüyüklü 92 taekwondocu kuşak terfi sınavına katıldı - Son Dakika
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Bozüyüklü 92 taekwondocu kuşak terfi sınavına katıldı

23.03.2022 12:30
Bozüyüklü 92 taekwondocu kuşak terfi sınavına katıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 92 sporcunun katılımıyla taekwondocular kuşak terfi sınavı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 92 sporcunun katılımıyla taekwondocular kuşak terfi sınavı yapıldı.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan 2022 yılı 1'inci dönem kuşak terfi sınavı hakkında bilgi veren Güneşspor Taekwondo Antrenörü Kübra Özen, "Türkiye Taekwondo Federasyonu faaliyet programında yer alan yıl içinde 3 kez yapılan kuşak terfi sınavlarından 1'incisi sporcularımızın yoğun heyecan ve başarıları içerisinde gerçekleşti. Beyaz kuşak ile başlayan, okul çıkışlarında zaman kaybetmeden antrenmana gelen sporcularımız 4 ayın sonunda emeklerinin karşılığını sarı ve sarı yeşil kuşak olarak aldılar. Daha yolunda başındalar, bırakmaz ve bu disiplin ile devam ederlerse daha güzel günler onları bekliyor olacak. Onların heyecan, mutluluk ve başarılarına ortak olmak çok güzel bir duygu. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Bozüyük Güneş Spor Kulübü Başkanı Ümit Kök'e, Sınav Komisyon Başkanı Osman Aksoy'a, Bozüyük Halk Eğitim Müdürü Levent Susam ve personeline ve katılım gösteren tüm değerli velilere teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Bozüyüklü 92 taekwondocu kuşak terfi sınavına katıldı
Bozüyüklü 92 taekwondocu kuşak terfi sınavına katıldı
Bozüyüklü 92 taekwondocu kuşak terfi sınavına katıldı

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Halk Eğitim Merkezi, Taekwondo, Türkiye, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bozüyüklü 92 taekwondocu kuşak terfi sınavına katıldı - Son Dakika


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