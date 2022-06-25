Bozyazı'da Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

Mersin 'in Bozyazı ilçesinde Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonunda oynanan ve çekişmeli müsabakalara sahne olan, 9 mahallenin katıldığı turnuvada Beyreli Mahallesi birinci, Çubukkoyağı Mahallesi ikinci ve Merkez Mahallesi üçüncü oldu.

MERSİN (İHA) – Bozyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

Kaynak: İHA

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